Минобороны раскрыло потери армии СССР во время освобождения Польши

Данные получены из рассекреченной справки начальника военно-научного управления Генштаба Александра Покровского, подготовленной в 1956 году.

Начальник Центрального архива Министерства обороны России Игорь Пермяков заявил, что при освобождении Польши в 1944–1945 годах потери Вооружённых сил СССР составили более 477 тысяч человек.

Пермяков в интервью радио "Эхо Москвы" рассказал, что в операции принимали участие 1-й, 2-й и 3-й Белорусские фронты, 1-й и 4-й Украинские фронты, а также Балтийский флот. Общее число военнослужащих там в январе 1945 года составляло 3 246 000 человек. Им помогало 80 тысяч военнослужащих Первой армии Войска польского.

— В ходе операции безвозвратных потерь — 477 295 человек. Санитарные потери — 1 646 135 человек, — рассказал Пермяков.

Получается, что погибло или было ранено 65 процентов всего личного состава, участвовавшего в освобождении Польши, подытожил начальник архива.

В начале года был раскрыт рапорт Жукова об освобождении Польши.