МВД Грузии возбудило дело по факту нападения на российских журналистов в Тбилиси

Корреспондента и оператора пытались избить во время записи интервью с владельцами турагентства.

МВД Грузии возбудило уголовное дело сразу по двум статьям в связи с нападением на съёмочную группу телеканала "Россия 24" в Тбилиси. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Следствие началось по части 1 статьи 154 "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности" и подпунктам "б" и "в" части 1.1 статьи 126 "Насилие, совершённое группой лиц в отношении двух или более лиц" УК Грузии", — поясняется в документе.

Ранее Лайф сообщал, что журналиста Станислава Бернвальда попытались избить во время интервью с владельцами туристического агентства. Злоумышленники начали выкрикивать националистические лозунги и бросились на корреспондента и оператора. Однако за съёмочную группу вступился муж хозяйки турагентства.

МИД России потребовал от грузинских властей обеспечить безопасность российских журналистов в этой стране.