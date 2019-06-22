Бутина выйдет из тюрьмы на 10 дней раньше

Федеральное бюро тюрем США подтвердило, что россиянка будет освобождена 25 октября.

Осуждённой россиянке Марии Бутиной на 10 дней сократили срок тюремного заключения в США. Таким образом, она выйдет на свободу 25 октября, а не 5 ноября. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

— Для того, кто отбывает политическое заключение порой в нечеловеческих условиях, счёт времени идёт на минуты, — подчеркнул депутат в своём Telegram-канале.

Он отметил, что адвокатам россиянки удалось подать апелляцию, которую приняли к рассмотрению. Также добавил, что необходимо совершенствовать систему государственных мер по защите и правовой помощи россиянам, которые попали в беду в других странах из-за "русофобской политики их властей".

Федеральное бюро тюрем США факт сокращения тюремного срока россиянки подтвердило.

Напомним, Мария Бутина была арестована в июле прошлого года по подозрению в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. В апреле 2019 года россиянку приговорили к восемнадцати месяцам тюрьмы.