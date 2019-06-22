Стало известно о содержании записки, за потерю которой Путину стыдно до сих пор

Журналисты выяснили, что послание заключало две просьбы: о помощи осуждённому и вопрос о земле для многодетных.

Стали известны подробности о записке, которую потеряли помощники президента РФ Владимира Путина, за что ему с тех пор стыдно.

Эту историю глава государства рассказал 20 июня в ходе прямой линии. По словам президента, во время поездки в один из регионов, когда он с помощниками в конце рабочего дня шёл к машине, к нему подошла женщина, встала на колени и вручила записку с просьбой о помощи. Он передал бумагу помощникам, а они её потеряли.

Российский лидер отметил, что никогда этого не забудет и ему "до сих пор стыдно". Он подчеркнул, что сейчас старается "отработать по полной" все просьбы, которые до него доходят.

РИА "Новости" удалось выяснить, что это случилось в Сыктывкаре в 2010 году. Там две женщины скооперировались и написали одинаковые записки. Одна из них смогла передать послание президенту. Просьба одной заключалась в помощи её сыну, как она считала, незаконно осуждённому (именно это и предполагал Владимир Путин. — Прим. Лайфа). Просьба второй — разобраться в земельном вопросе для многодетных.

— Спустя какое-то время, два или три месяца, я по центральному телевидению видел обращение Владимира Владимировича, которое касалось именно земель для многодетных. И мы с супругой по крайней мере были уверены, что цель была достигнута, — рассказал агентству Владимир Щербина, чья жена был второй женщиной, хотевшей поднять вопрос о многодетных.

Напомним, что 17-я по счёту прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным длилась четыре часа десять минут, за это время российскому лидеру задали 85 вопросов. Лайф собрал основные темы, которые там прозвучали.