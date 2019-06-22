Василий Лановой рассказал, каким стал для него первый день Великой Отечественной

Актёр рассказал, что общая трагедия на годы разлучила его и двух сестёр с родителями.

Народный артист СССР Василий Лановой рассказал, каким запомнил первый день Великой Отечественной войны. 20 июня мама его вместе с сёстрами отправила на отдых к бабушке и дедушке в село Стрымбу, что в Одесской области.

— Мы на станции Мамельниково вышли из поездов в пять утра, и над нами летели сотни самолётов бомбить Одессу. Так для нас началась война, — рассказал актёр в столичном парке Зарядье на мероприятии, посвящённом годовщине начала ВОВ. Лайф вёл прямую трансляцию.

Как вспоминает Лановой, через несколько недель к нему и его сёстрам должна была приехать мама. Но со дня их отъезда они ещё несколько лет были в разлуке с родителями.

Актёр также рассказал, в каких нечеловеческих условиях пришлось работать его матери и отцу во время Великой Отечественной войны.

— На заводе, где они работали, в первый же день начали вручную разливать противотанковую жидкость, жутко вредную... Через пять дней из 72 человек ни один не вышел на работу... И маму я хоронил уже инвалидом первой группы, а отца — второй группы, — вспоминает Лановой.

Напомним, сегодня акция-реквием "Свеча памяти" прошла по всей России.