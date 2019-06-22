Под Новгородом удалось поднять уже более 400 останков жертв нацистов

Благодаря архивам стало известно, что расстрелами занималась "тайлькоманда", куда входили 33 карателя — выходцы из Латвийской ССР.

Продолжаются поисковые работы в деревне Жестяная Горка Новгородской области. Там в годы Великой Отечественной войны нацисты устроили массовый расстрел мирных жителей.

Место захоронения обнаружили только весной 2019 года. По данным поисковиков, в ямах-могилах может находиться от 2,5 до 4 тысяч человек. Ко Дню памяти и скорби, который отмечается 22 июня, поисковикам удалось поднять уже более 400 останков расстрелянных. Процесс эксгумации будет идти до конца лета.

Следственный комитет России и поисковые отряды установили, что все погибшие были жертвами карательных операций 1942 года. Многие каратели, среди которых были латыши, не представали перед судом, поскольку скрылись на территории США, Канады и Германии.

Известно, что группой карателей руководил немецкий генерал Герцог Курт, осуждённый военным трибуналом в декабре 1947-го за "зверские расправы над советскими гражданами".