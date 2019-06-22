Находящимся в Грузии россиянам МИД посоветовал приложение "Зарубежный помощник"

Оно позволяет быстро сообщать о своём местонахождении в случае чрезвычайных ситуаций.

Секция интересов России при Посольстве Швейцарии в Тбилиси посоветовала россиянам, которые в данный момент находятся в Грузии, установить приложение "Зарубежный помощник".

— Секция интересов России убедительно рекомендует всем российским гражданам, находящимся на территории Грузии, установить на своих мобильных телефонах приложение Министерства иностранных дел "Зарубежный помощник", — сказано в сообщении.

Приложение, разработанное МИД России, позволяет мгновенно сообщать о своём местонахождении в случае ЧС, написать сообщение, позвонить, а также находить контакты консульств и списки местных адвокатов. Кроме того, приложение работает и как информационный портал, сообщающий о событиях за рубежом.

Напомним, в Тбилиси проводятся антироссийские демонстрации после появления делегатов из РФ на форуме в парламенте. Президент Грузии назвала Россию врагом и возложила на неё вину за волнения в стране. Сегодня стало известно о нападении на российских журналистов в Тбилиси.