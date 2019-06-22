Биткоин взлетел до 11 тысяч долларов

Курс биткоина 22 июня по состоянию на 16:00 мск превысил психологическую отметку в 11 тысяч долларов. Такие данные дают биржи CoinMarketCap и CoinDesk.
Резкий скачок биткоина начался 20 июня, когда криптовалюта стоила около 9,2 тысячи долларов. За последние несколько месяцев биткоин подорожал уже более чем в три раза.
Стоимость самой популярной криптовалюты мира достигла пика в 2017 году. Тогда на некоторых биржах она стоила 20 тысяч долларов.
Лайф рассказывал о том, чего можно ожидать от криптовалюты дальше.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram