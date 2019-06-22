В США пикап врезался в колонну мотоциклистов, погибло семь человек

Все байкеры были бывшими морскими пехотинцами США и следовали на встречу ветеранов.

В американском штате Нью-Гемпшир водитель пикапа Dodge 2500 влетел на большой скорости в колонну мотоциклистов, которые ехали по дороге в противоположном направлении, передаёт телеканал CNN.

Seven motorcyclists are left dead and three injured in a 'devastating crash' after a Dodge pickup truck plows into their procession along a rural stretch of highway in New Hampshire https://t.co/W5Cnl6KwVY pic.twitter.com/QiBeA4qgJD — Washington News Line (@WashNewsLine) June 22, 2019

Полиция штата сообщила, что семь мотоциклистов погибли, ещё трое получили ранения.

— Шоссе номер 2 закрыто на длительное время. Сцена произошедшего довольно большая, и предстоит ещё много работы. Я не помню, чтобы я когда либо видел аварию с таким количеством погибших, — сказал капитан полиции штата Нью-Гемпшир Крис Веттер.

На месте ЧП работают полицейские штата, города и сотрудники прокуратуры округа Кус.

Несколько дней назад Лайф сообщал, что в индийском штате Химачал-Прадеш, на севере Индии, автобус сорвался в ущелье, в результате чего погибло 43 человека.