В США пикап врезался в колонну мотоциклистов, погибло семь человек

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Фото © twitter.com/Shermanbot

Все байкеры были бывшими морскими пехотинцами США и следовали на встречу ветеранов.

В американском штате Нью-Гемпшир водитель пикапа Dodge 2500 влетел на большой скорости в колонну мотоциклистов, которые ехали по дороге в противоположном направлении, передаёт телеканал CNN.

Полиция штата сообщила, что семь мотоциклистов погибли, ещё трое получили ранения.

Шоссе номер 2 закрыто на длительное время. Сцена произошедшего довольно большая, и предстоит ещё много работы. Я не помню, чтобы я когда либо видел аварию с таким количеством погибших, — сказал капитан полиции штата Нью-Гемпшир Крис Веттер.

На месте ЧП работают полицейские штата, города и сотрудники прокуратуры округа Кус.

Несколько дней назад Лайф сообщал, что в индийском штате Химачал-Прадеш, на севере Индии, автобус сорвался в ущелье, в результате чего погибло 43 человека.

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