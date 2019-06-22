Жители села под Тюменью организовывают дежурства из-за пяти поджогов домов

В одну ночь в селе вспыхнуло три пожара, уничтоживших гаражи, крыши домов и надворные постройки.

В селе Перевалово Тюменской области местные жители начали организовывать дежурства из-за регулярных пожаров, сообщает URA.ru.

Как считают тюменцы, их дома хотят уничтожить злоумышленники — только за последнюю неделю в селе произошло пять пожаров, предварительной причиной которых стал поджог.

В одну ночь в Перевалово вспыхнуло три пожара, уничтожившие гаражи, крыши домов и надворные постройки. В Сети тюменцы предложили организовать караул, чтобы защитить свои дома.

— За полтора месяца шесть пожаров, причём загорается всё моментально, это ведь нельзя назвать случайностью! Жесть, спишь и не знаешь, чего ожидать, — написал один из пользователей.

— Если вы из [Перевалово], всем дружно караулить поджигателя, — отметил другой.

Ранее сообщалось о пожаре на заводе по производству акриловых ванн в Екатеринбурге.