Жители села под Тюменью организовывают дежурства из-за пяти поджогов домов

В селе Перевалово Тюменской области местные жители начали организовывать дежурства из-за регулярных пожаров, сообщает URA.ru.
Как считают тюменцы, их дома хотят уничтожить злоумышленники — только за последнюю неделю в селе произошло пять пожаров, предварительной причиной которых стал поджог.
В одну ночь в Перевалово вспыхнуло три пожара, уничтожившие гаражи, крыши домов и надворные постройки. В Сети тюменцы предложили организовать караул, чтобы защитить свои дома.
— За полтора месяца шесть пожаров, причём загорается всё моментально, это ведь нельзя назвать случайностью! Жесть, спишь и не знаешь, чего ожидать, — написал один из пользователей.
— Если вы из [Перевалово], всем дружно караулить поджигателя, — отметил другой.
Ранее сообщалось о пожаре на заводе по производству акриловых ванн в Екатеринбурге.
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