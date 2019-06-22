Российский "Ночной охотник" выполнил новую фигуру высшего пилотажа — видео

1095

Вертолёт перемещается в пространстве со скоростью 90 км/ч, успевая при этом вращаться вокруг своей оси.

Телеканал "Звезда" показал видео, как российский вертолёт Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.

Вертолёт перемещается в пространстве со скоростью 90 км/ч, однако при этом успевает вращаться вокруг своей оси, — описал журналист действия пилотов, добавив, что данная фигура пока не имеет отдельного названия.

Ми-28Н "Ночной охотник" — российский ударный вертолёт, предназначенный для уничтожения бронетехники, живой силы противника и малоскоростных целей в воздухе.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×