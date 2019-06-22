16 человек пострадали в результате мощного землетрясения в Китае

Число пострадавших в результате землетрясения, произошедшего вечером 22 июня в китайской провинции Сычуань, увеличилось до 16, сообщает агентство Синьхуа.

— 16 человек получили ранения по состоянию на 0:30 воскресенья (19:30 субботы по московскому времени) после того, как землетрясение магнитудой 5,4 произошло в уезде Гун округа Ибинь в провинции Сычуань на юго-западе Китая, — приводит агентство данные местных властей.

Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

Напомним, подземные толчки были зафиксированы в уезде Гун городского округа Ибинь в 22:29 (17:29 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

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