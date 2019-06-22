Трамп отложил массовую депортацию мигрантов на две недели

Американский лидер таким образом хочет узнать, "смогут ли демократы и республиканцы собраться и выработать решение проблем".

Президент США Дональд Трамп принял решение отложить на две недели массовую депортацию нелегальных мигрантов с территории государства.

— По просьбе демократов я отложил процесс высылки нелегальных мигрантов на две недели, чтобы посмотреть, смогут ли демократы и республиканцы собраться и выработать решение проблем убежища и лазеек на южной границе. Если нет, депортации начнутся! — сообщил он в своём твиттере.

Во вторник Трамп заявил, что американская иммиграционная и таможенная полиция на следующей неделе начнёт депортировать миллионы нелегальных иммигрантов.