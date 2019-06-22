Музыканты подали в суд на Universal из-за уничтожившего их песни пожара

Компания более десяти лет скрывала, что в пламени исчезло более 100 тысяч звукозаписей.

Музыканты групп Hole и Soundgarden, певец Стив Эрл и наследники Тупака Шакура и Тома Петти подали в суд на Universal Music Group, сообщает The New York Times.

По заявлению истцов, компания более десяти лет не сообщала, что более 100 тысяч аудиозаписей, в том числе их песни, были уничтожены пожаром на студии. Размер иска составляет 100 миллионов долларов.

Пожар на Universal Studios Hollywood произошёл в 2008 году, и лишь в июне 2019 года The New York Times опубликовала расследование, в котором сообщалось, что оригинальные записи Элтона Джона, Рэя Чарльза, Луи Армстронга, Тупака Шакура и многих других сгорели.

Ранее певец Сергей Пенкин подал иск на авиакомпанию UTair из-за того, что не смог попасть на рейс.