Под Тверью произошёл крупный пожар на складе пластиковых изделий

Крупный пожар произошёл в городе Кимры Тверской области в ангарах на Ильинском шоссе общей площадью около 2000 кв. м. Столб чёрного дыма виден с расстояния нескольких километров. По словам пользователей соцсетей, дымом объят весь город.
По предварительной информации, возгорание произошло на территории компании SWN, занимающейся производством пластиковых изделий.
Работники предприятия рассказали, что успели покинуть территорию, информации от пожарных о пострадавших не поступало. В ГУ МЧС по Тверской области подтвердили факт выезда пожарных расчётов на место.
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