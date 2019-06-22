Посол Германии считает, что Берлин не должен признавать Крым российским

По мнению дипломата, подобный шаг ФРГ может повлечь за собой "фатальные последствия".

Завершающий свою дипмиссию в Москве посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич считает, что Берлин не должен отказываться от принципиальной позиции по вопросу принадлежности Крыма. Его слова приводит DPA.

— Я думаю, что, если бы мы просто признали аннексию Крыма, это имело бы фатальные последствия. Нет причин для того, чтобы отказываться от принципиальных позиций, — подчеркнул фон Фрич.

По его словам, именно немцы "с учётом своей истории" не могут "просто так принять определённые нарушения международного права".

— Хорошо, что мы — иначе, чем в прошлом — не прибегали к силе при решении таких вопросов, но хорошо, важно и правильно, что мы реагировали решительно и сплочённо, — добавил дипломат, говоря о введении санкций против РФ.

В скором времени фон Фрича на должности посла в РФ сменит нынешний сотрудник немецкого Минобороны Геза Андреас фон Гейр.

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