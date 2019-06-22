В Военном комитете НАТО впервые появилась женщина

73

Фото © Twitter / Oana Lungescu

Первой женщиной, вошедшей в состав Военного комитета НАТО, стала контр-адмирал Вооружённых сил Норвегии Луиз Дедичен. Об этом сообщила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

Поздравляем контр-адмирала Луиз Дедичен из Норвегии — первую женщину в Военном комитете НАТО, — написала она.

Военный комитет — орган НАТО, в который входят начальники генштабов государств — членов альянса. Глава комитета также является главным военным советником генсека НАТО. Главная задача Военного комитета НАТО — консультации Североатлантического совета по вопросам военной политики и стратегии.

Ранее Лайф сообщал, что в НАТО оценили вероятность войны с Россией.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×