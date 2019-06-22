Клинцевич отреагировал на нападение на российских журналистов в Тбилиси

По его словам, такие выступления радикалов не могли стать неожиданностью для грузинских властей.

Член Комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич заявил, что возбуждение уголовного дела о нападении на российских журналистов в Тбилиси является свидетельством того, что власти Грузии начали осознавать последствия, которые их ожидают в случае разрыва связи с Россией.

— На мой взгляд, возбуждение МВД Грузии дела по факту инцидента со съёмочной группой "Россия 24" в Тбилиси можно расценить как свидетельство того, что власти страны начинают постепенно понимать, какие последствия ожидают её в случае разрыва связей с Россией, — написал он на своей странице в " Фейсбуке ".

Он также отметил, что антироссийские настроения радикалов не могли быть неожиданными для властей. Однако внезапной стала реакция России на эти выступления.

— В то же время странно, если кто-то рассчитывал, что мы подобное "проглотим", продолжив, как и прежде, "поставлять" в Грузию наших туристов без всякой гарантии для их безопасности, —считает сенатор.

Напомним, в Тбилиси на съёмочную группу телеканала "Россия 24" напала группа националистов. Атака произошла, когда журналист Станислав Бернвальд брал интервью у владельцев турагентства. Хулиганы начали кричать националистические лозунги и попытались избить корреспондента и оператора. МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с нападением.