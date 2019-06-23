Пёс нашёл новорождённого в кустах в Петербурге

Малыша с переохлаждением и кислородным голоданием удалось спасти, его здоровью ничего не угрожает.

В Санкт-Петербурге собака спасла новорождённую девочку, которую мать выбросила в кусты в парке. Об этом сообщает телеканал "Вести".

Пёс породы джек-рассел по кличке Мачо привычно выгуливал своего хозяина по обычному маршруту в местном парке и неожиданно начал тянуться в безлюдную часть, куда обычно они не заходили.

Когда они приблизились к кустам, хозяин заметил, что всё это время пёс тянул его к лежащему в гуще растительности новорождённому ребёнку, который выбился из сил и уже не мог кричать, только шевелил ножками. Как оказалось позже — это была девочка.

Мужчина обратился к патрулировавшим парк бойцам Росгвардии, которые вызвали медиков и полицию. Несмотря на кислородное голодание и сильное охлаждение, прибывшим врачам удалось спасти девочку, она полностью здорова. Розыском её матери занялась полиция, женщину подозревают в преднамеренном оставлении ребёнка в опасности.

Похожий случай чудесного спасения четвероногими друзьями произошёл в мае в Таиланде, где собака-инвалид нашла на краю поля закопанного в землю младенца.