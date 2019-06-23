Истребители Британии вылетели на перехват самолёта из-за неадекватного пассажира

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Фото © Flickr / Defence Images

Мужчина из Литвы нарушал общественный порядок, а также имел при себе подозрительный свёрток.

Истребители Королевских ВВС Великобритании отправились на перехват самолёта ирландской авиакомпании Ryanair из-за подтвердившейся информации о попытке захвата гражданского авиалайнера, сообщает Daily Express.

По данным таблоида, один из пассажиров направлявшегося из лондонского аэропорта Станстед самолёта сообщил о неадекватном поведении мужчины из Литвы. Сообщается, что он нарушал общественный порядок, а также имел при себе подозрительный свёрток.

В итоге из-за инцидента пришлось прервать рейс и вернуть самолёт в аэропорт отправления.

Ранее сообщалось о часовой задержке рейса из Ростова из-за дебоша на борту.

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