В Дагестане нейтрализовали двух сторонников ИГИЛ

Нейтрализованы два сторонника террористической организации ИГИЛ* в Дагестане, планировавших нападение на сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба НАК.
— Вчера около 22:00 на участке автомобильной дороги между селениями Эндирей и Карланюрт в Хасавюртском районе Дагестана силами правопорядка была предпринята попытка остановить автомобиль ВАЗ-2109, на котором передвигались двое вооружённых бандитов. На требование сложить оружие и сдаться они открыли огонь, — поясняется в сообщении.
В результате последовавшего боя оба злоумышленника были нейтрализованы. По информации пресс-службы, на месте перестрелки найдены автомат и пистолет.
Уточняется, что пострадавших среди мирных граждан и потерь среди сил правопорядка нет.
Злоумышленники — жители Махачкалы — были сторонниками ИГИЛ. По указанию главарей группировки они приобрели огнестрельное оружие, машину и намеревались напасть на сотрудников правоохранительных органов.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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