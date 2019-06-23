В Дагестане нейтрализовали двух сторонников ИГИЛ

О пострадавших среди мирных граждан и потерь среди сил правопорядка не сообщается.

Нейтрализованы два сторонника террористической организации ИГИЛ* в Дагестане, планировавших нападение на сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба НАК.

— Вчера около 22:00 на участке автомобильной дороги между селениями Эндирей и Карланюрт в Хасавюртском районе Дагестана силами правопорядка была предпринята попытка остановить автомобиль ВАЗ-2109, на котором передвигались двое вооружённых бандитов. На требование сложить оружие и сдаться они открыли огонь, — поясняется в сообщении.

В результате последовавшего боя оба злоумышленника были нейтрализованы. По информации пресс-службы, на месте перестрелки найдены автомат и пистолет.

Уточняется, что пострадавших среди мирных граждан и потерь среди сил правопорядка нет.

Злоумышленники — жители Махачкалы — были сторонниками ИГИЛ. По указанию главарей группировки они приобрели огнестрельное оружие, машину и намеревались напасть на сотрудников правоохранительных органов.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.