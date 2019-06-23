МИД Грузии: Туристы и журналисты из РФ не подвергались опасности

Как отмечают в ведомстве, начатое ранее расследование из-за нападения на съёмочную группу российского телеканала связано с "отдельным инцидентом".

Министерство иностранных дел Грузии на фоне не утихающих в стране акций протеста сообщило, что все государственные ведомства обеспечивают порядок и безопасность для туристов и журналистов, в том числе из России, и они не подвергались опасности. Об этом говорится на сайте грузинского МИД.

— Гости столицы Грузии, иностранные журналисты и туристы, в том числе из Российской Федерации, не подвергались опасности, — говорится в сообщении.

Отмечается, что начатое ранее расследование по факту нападения на съёмочную группу российского телеканала связано с "отдельным инцидентом". Также в заявлении сказано, что международное сообщество и ОБСЕ были проинформированы о принятых правительством мерах по обеспечению безопасности в стране.

Напомним, 20 июня в Грузии начались масштабные акции протеста, вызванные присутствием российских депутатов на Межпарламентской ассамблее православия (МАП), председателем которой является депутат Сергей Гаврилов.

Президент Грузии назвала Россию "врагом" и обвинила в организации беспорядков. В ответ президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете для российских авиакомпаний на осуществление воздушных перевозок граждан из России в Грузию с 8 июля.