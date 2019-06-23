Саакашвили: Россияне обнаглели до конца

Экс-лидер Грузии призвал украинцев отдыхать на его родине вместо туристов из России.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил россиян в крайней степени "наглости" в эфире телеканала "112 Украина".

— Вы меня простите, вы знаете, что происходит в Грузии сейчас. Там в связи с тем, что россияне вообще обнаглели до конца. Они там устроили нам: привезли реально одного оккупанта, который воссел в парламенте Грузии, поднял российский флаг, и молодёжь выступила, — сказал политик.

Он также прокомментировал указ президента России Владимира Путина о прекращении авиасообщения с Грузией и призвал украинцев отдыхать на его родине вместо россиян.

— Братья украинцы и сёстры, поезжайте отдыхать в Грузию, — сказал Саакашвили.

Кроме того, политик заявил, что намерен встретиться с руководством украинских авиакомпаний и туроператоров для того, чтобы те снизили цены на свои услуги.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов, который присел в кресло грузинского спикера в парламенте, предположил, что начавшиеся волнения в Тбилиси могут быть связаны с подготовкой возвращения Михаила Саакашвили к власти в Грузии.