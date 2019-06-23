СМИ: Трамп одобрил кибератаку на системы управления ракетами Ирана

По данным издания, в Пентагоне предложили прибегнуть к таким мерам после нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки на иранские компьютерные системы, которые используются для управления пусками ракет. Такую информацию сообщила газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

По данным собеседников издания, кибератака произошла вечером в четверг, 20 июня, силами Киберкомандования США. Операции разрабатывались в течение нескольких недель или месяцев, пишет газета. Предположительно, Пентагон предложил принять такие меры после нападения на танкеры с нефтью в Оманском заливе.

Как отмечает издание, это стало первым случаем реального наступательного применения Киберкомандования США. До мая 2019 года подразделение было более низкого уровня.

Ранее газета The New York Times опубликовала статью о кибератаках США на энергосистемы России, из-за чего подверглась критике со стороны Дональда Трампа.