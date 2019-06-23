В Georgian Airways заявили об отсутствии долга перед Россией

Основатель грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили сообщил, что у компании не существует никакой задолженности перед российской стороной. Его слова приводит агентство Commersant.

Гаиашвили заявил, что ранее некоторый долг действительно существовал, но эта была задолженность уже обанкротившейся компании.

— Насколько я помню, сумма достигала трёх миллионов долларов. В те годы власти сказали, что если мы покроем часть долга, то Georgian Airways будет единственной грузинской авиакомпанией, которая могла бы осуществлять полёты по направлению РФ. Тогда наша компания заплатила два миллиона долларов, — сказал он.

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