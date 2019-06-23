Пожар произошёл на пассажирском теплоходе в Татарстане

В результате инцидента никто из 129 пассажиров и 42 членов экипажа не пострадал, паники допущено не было.

На пассажирском теплоходе "Василий Чапаев", следовавшем по Волге из Москвы в город Тетюши в Татарстане, загорелся силовой кабель, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный главк МЧС РФ.

— На реке Волге около населённого пункта Нижний Услон произошло возгорание в машинном отделении двухпалубного пассажирского теплохода "Василий Чапаев", следовавшего по маршруту Москва — Тетюши... Предварительно, горел силовой кабель дизель-генератора, — поясняется в сообщении.

Теплоход остался на ходу, после проверки оборудования и проветривания он продолжит движение. На борту находятся 129 пассажиров и 42 члена экипажа.

В результате инцидента никто не пострадал, паники допущено не было. Причина ЧП выясняется.