Помпео пообещал усиление экономического давления на Иран

Дипломатическая изоляция и кампания по оказанию экономического давления на Иран будут лишь усиливаться до тех пор, пока власти этой республики не будут согласны на переговоры. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
— Когда иранский режим захочет отказаться от насилия и встретить нашу дипломатию дипломатией, он знает, как с нами связаться. До тех пор дипломатическая изоляция и кампания экономического давления на режим с нашей стороны будут усиливаться, — заявил он.
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