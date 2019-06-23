Загитову и её хореографа обвинили в плагиате выступления

Американский хореограф Джоджо Гомез обвинила фигуристку из России Алину Загитову и её хореографа Даниила Глейхенгауза в плагиате танца. Об этом она написала в своём инстаграме.

— Моя хореография была украдена и показана по национальному телевидению. Даниил Глейхенгауз, я довольна, что вас столь вдохновила моя работа, но, пожалуйста, в следующий раз, вместо того чтобы воровать, наймите меня и забронируйте билет в Японию, — иронизировала Гомез.

Вскоре после этого она рассказала, что Глейхенгауз извинился перед ней за плагиат. По словам Гомез, она не хотела, "чтобы кто-то почувствовал себя атакованным", но при этом "должна отстаивать свои работы и их заимствование".

Появилось видео полного выступления Загитовой под любимую песню Медведевой