Сын Алибасова объяснился о "планах" отобрать квартиру у отца

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что не собирается отбирать квартиру у своего далеко не молодого отца. Об этом он сказал в эфире программы "Привет, Андрей" на телеканале "Россия-1".

— Пап, я не хочу квартиру у тебя отобрать, всё хорошо. Я очень рад, что ты вернулся, — приводит слова Бари Бариевича РИА "Новости".

По информации журналистов, ранее продюсер заявил, что лишил сына наследства после того, как сын якобы подошёл к нему и завёл разговор на тему раздела наследства. Однако Алибасов-младший ответил, что его не интересует раздел наследства, поскольку часть недвижимости и так уже переоформлена на него.

В то же время, как ранее рассказал в интервью сам Алибасов-старший, его решение "выгнать сына из семьи" и раздать всё в приюты для животных было связано с активными попытками младшего попиариться на отравлении отца.

Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей и проходил лечение в НИИ Склифосовского. 17 июня продюсера выписали из больницы.