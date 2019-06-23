Трамп: Я не отзывал удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что не отменял приказ нанести удар по Ирану, а только приостановил его. Об этом он сообщил в своём аккаунте в "Твиттере".

— Я не отзывал удар по Ирану, как люди неверно сообщают, а лишь остановил его продвижение вперёд на данном этапе, — написал американский лидер.

Ранее в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп отменил удар по Ирану после совета любимого телеведущего американского президента Такера Карлсона. Однако, как рассказал сам лидер США, он отменил приказ за десять минут до пуска ракет, когда ему назвали предполагаемое количество жертв.