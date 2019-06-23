Девочка из Крыма попросила Зеленского освободить её папу

Также малышка обратилась к Владимиру Путину и попросила помочь отцу, чтобы его вернули домой.

Семилетняя Варвара Р., которая живёт в Крыму с мамой и братом, записала видеообращение к президентам России и Украины. Текст обращения приводит РИА "Новости".

Девочка попросила Владимира Зеленского освободить её отца, который был задержан на Украине: Степана Р. там подозревают в участии в крымском народном ополчении.

— Я очень прошу вас вернуть папу домой. Мой папа хороший. Он просто всегда всем помогал, — в слезах говорит девочка.

Также малышка обратилась к Владимиру Путину и попросила помочь отцу, чтобы его вернули домой.

Жена Степана Ирина в свою очередь рассказала, что они вместе с мужем занимались лишь волонтёрской деятельностью и сбором гумпомощи.

Украинская сторона использует фотографии мужчины в военной форме — Ирина пояснила, что мужчина увлекался исторической реконструкцией. По словам женщины, её супруг задержан исключительно по политическим мотивам и к нему "применяются меры физического и психологического воздействия".