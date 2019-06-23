Эксперты раскрыли технологию создания вкуса свежей клубники

Процесс появления ароматизатора от идеи до готового продукта может занимать до года.

Технологи — разработчики пищевых ароматизаторов со вкусом клубники используют от 15 до 30 ингредиентов, рассказали в компании Kerry РИА "Новости".

— Опытный флейворист (технолог — разработчик пищевых ароматизаторов, человек, который создаёт запахи для пищевых продуктов) знает: чтобы получить вкус свежей клубники, необходимо смешать 15–30 ингредиентов, — объяснили эксперты.

Как рассказал руководитель технологического отдела компании Сергей Ванин, реализация идеи готового продукта может продолжаться до года. В течение этого времени создаётся до 100 вариантов рецептур, которые постоянно дорабатываются и корректируются.

— Всё это направлено на производство "идеального" продукта, полностью отвечающего ожиданиям потребителей по составу, вкусу, цвету, форме и цене, — отметил Ванин.

Разработку ароматизатора он сравнивает с созданием произведения искусства. Технолог-разработчик может задействовать до 40 уникальных компонентов, при этом важно найти правильный баланс между ингредиентами.

— Они должны "подружиться", чтобы в конечном счёте получился гармоничный, богатый букет, который будет обладать полнотой вкуса, приятным послевкусием и понравится потребителям, — сказал эксперт.

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