Мишленовский повар признался, что использовал бульон в кубиках для своих блюд

Когда другие сотрудники попытались донести до посетителей правду, они были уволены.

Удостоенный мишленовской звезды шеф-повар по имени Карунеш Ханна (Karunesh Khanna) признался, что использовал купленный в магазине бульон в кубиках для придания изысканного вкуса своим блюдам, даже вегетерианским и якобы халяльным.

Как сообщает Daily Mail, когда другие сотрудники кухни узнали о хитрой уловке своего руководителя, они решили обсудить это с ним, но безрезультатно. Они обратились к менеджеру ресторана, но тому лишь удалось получить ответ в духе "гостям не нужно это знать". После чего мужчина решил уволиться, понимая, что ситуация крайне позорная для ресторана.

Когда же о претензиях к шеф-повару узнал директор заведения Фатех Дхаливал, он также поддержал кулинара и заявил, что недовольные сотрудники должны быть уволены. Как он позже признался, наличие именитого повара на кухне было для него важнее всего.

Спустя две недели состоялось и первое увольнение — был отправлен домой Мафис Али, помощник уволившегося ранее менеджера. Однако мужчина не собирался сдаваться и обратился в суд по трудовым вопросам. Уже во время слушаний информация о необычном ингредиенте стала достоянием общественности, после чего судья определил, что увольнение было несправедливым.

Вернётся ли Али на прежнее место работы — неизвестно, однако он твёрдо намерен добиваться компенсации от бывшего работодателя в размере как минимум одной месячной зарплаты — около 2500 фунтов стерлингов. Что касается самого шеф-повара, он по-прежнему успешно трудится в том же ресторане.