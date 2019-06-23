Меладзе напомнил о братских отношениях России и Грузии

Заслуженный артист РФ грузинского происхождения Валерий Меладзе напомнил о том, что братские отношения России и Грузии нельзя разрушить в один день. Об этом он написал в своём инстаграме.

Словами об отношениях двух стран исполнитель прокомментировал свой день рождения 23 июня. Певцу исполнилось 54 года.

— Я не устраиваю бурных празднований в свой день рождения. Тем более на фоне событий в Грузии. Пострадали невиновные люди. В один день прекратилось авиасообщение между РФ и Грузией! Братские отношения, строившиеся веками, не разрушить в один день. Политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви. Всё пройдёт, пройдёт и это... но и жизнь проходит! — написал он.

Также Меладзе пожелал всем "любви, мира и благоразумия".

Напомним, в Грузии с 20 июня проходят антироссийские протесты, вызванные приездом в страну российской делегации. К демонстрантам на улицах присоединяются оппозиционеры, требующие смены власти в стране.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила в митингах Россию, назвав её "врагом". В Кремле, в свою очередь, назвали происходящее "русофобской провокацией".

Спустя некоторое время президент РФ Владимир Путин остановил гражданское авиасообщение с Грузией с 8 июля, чтобы отдыхающие там россияне успели покинуть страну. Кроме того, грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию.

По мнению экспертов, в Тбилиси не ожидали ответа Москвы на провокации, надеясь на то, что Россия "проглотит" это. Теперь грузинский лидер выступила за дальнейший приезд российских туристов в страну.

Режиссёр Стуруа о протестах в Тбилиси: Нет больше Грузии

В Тбилиси напали на российских журналистов