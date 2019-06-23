Гитариста Queen не узнали в аэропорту из-за седых волос

Сотрудник воздушной гавани сказал музыканту, что брюнет на фотографии в паспорте не имеет ничего общего с Мэем.

Гитариста британской рок-группы Queen Брайана Мэя не узнали на паспортном контроле из-за седых волос, сообщает Daily Mail.

Музыкант пожаловался, что сотрудник пограничной службы аэропорта посмотрел на фотографию в паспорте Мэя и сказал, что мужчина на снимке не выглядит как гитарист.

— У мужчины на фотографии чёрные волосы, он не имеет с вами ничего схожего, — сказал пограничник.

Гитарист не растерялся и нашёл ответ.

— Это произойдёт со всеми нами, и с вами, если повезёт, — ответил Мэй.

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