Гитариста Queen не узнали в аэропорту из-за седых волос

Гитариста британской рок-группы Queen Брайана Мэя не узнали на паспортном контроле из-за седых волос, сообщает Daily Mail.
Музыкант пожаловался, что сотрудник пограничной службы аэропорта посмотрел на фотографию в паспорте Мэя и сказал, что мужчина на снимке не выглядит как гитарист.
— У мужчины на фотографии чёрные волосы, он не имеет с вами ничего схожего, — сказал пограничник.
Гитарист не растерялся и нашёл ответ.
— Это произойдёт со всеми нами, и с вами, если повезёт, — ответил Мэй.
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