В Ростуризме рассказали о судьбе турпотока в Грузию

На фоне недавних событий в Грузии и запрета на пассажирские полёты в эту страну поток туристов из России может снизиться на 60–70 процентов. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

— По нашим оценкам, доля туристов, путешествующих на авиатранспорте, составляла 70–75% от общего объёма. <...> Возможно, что поток сократится на 60–70%, если ситуация останется такой, какая она есть на данный момент, — заявила Догузова в интервью "Sputnik Грузия".

Она также отметила, что некоторые путешественники попытаются попасть в Грузию другими путями, например на автобусе или автомобиле, что вызовет некоторый рост таких типов перевозки людей, однако серьёзного увеличения не ожидается.

Кроме того, по словам Догузовой, россияне пока не спешат расставаться с приобретёнными билетами в республику, количество аннулированных туров "исчисляется единицами".

Ранее Лайф сообщал, что президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что российские туристы должны продолжать ездить в Грузию.