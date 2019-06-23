В Китае пьяный мужчина на внедорожнике сбил около 20 человек, есть погибшие

Очевидцы происшествия незамедлительно позвонили в полицию, правоохранители выявили у мужчины сильное алкогольное опьянение.

В китайском городе центрального подчинения Чунцин пьяный мужчина на внедорожнике наехал на толпу пешеходов, погибло четыре человека, по меньшей мере 10 пострадали. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление местной полиции.

Как рассказали правоохранители, 42-летний мужчина сел за руль и поехал по узкой улице. По пути он врезался в несколько машин, а также сбил около 20 человек.

Очевидцы происшествия незамедлительно позвонили в полицию, мужчину задержали. Сотрудники правоохранительных органов выявили у него сильное алкогольное опьянение.

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