Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault

Для этого в 2017 году была задействована мошенническая схема по переводу 6,5 миллиона долларов на счёт дистрибьютора.

Экс-главу франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении около 3,25 миллиона долларов из так называемого президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений. Об этом сообщает Asahi.

По данным газеты, для этого в 2017 году была задействована мошенническая схема по переводу 6,5 миллиона долларов на счёт дистрибьютора Renault — Nissan в Омане SBA в качестве бонуса, который не был прописан в изначальном контракте.

Затем половина из данных средств была отправлена ливанской инвестиционной компании GFI, которая фактически принадлежит Гону.

Таким же образом, по мнению следствия, экс-глава альянса присвоил себе около пяти миллионов долларов из "президентского фонда", созданного в Nissan по аналогии с Renault. По данному факту Гону уже предъявлены обвинения.

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