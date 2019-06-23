США обнародовали свой план по "процветанию" Палестины

Власти США обнародовали план по развитию Палестины под названием "Мир и процветание", предусматривающий возможность привлечения в экономику страны 50 миллиардов долларов, удвоение ВВП и снижение вдвое уровня бедности за десять лет.

— Он (план. — Прим. ред.) состоит из трёх инициатив, которые поддержат определённые столпы палестинского общества: экономику, народ и правительство. С потенциалом привлечения более 50 миллиардов долларов за десять лет "Мир и процветание" представляет собой наиболее амбициозное и всеобъемлющее на сегодня международное усилие ради народа Палестины, — говорится в документе.

Как отмечается, за этот же срок планируется создать более миллиона рабочих мест и уменьшить показатели безработицы до однозначного числа. Также должны стать более развитыми западный берег реки Иордан и сектор Газа, утверждается в докладе.