В Нью-Йорке задержали не менее 70 протестующих

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Фото © Flickr / Scott Beale

Демонстранты связаны с движением Extinction Rebellion, которое борется с изменением климата путём мирных протестов.

Полиция Нью-Йорка задержала не менее 70 человек, принявших участие в протесте у здания газеты The New York Times. По данным CNN, причиной демонстрации стало недовольство освещением на телеканале климатических изменений.

Как сообщает телеканал, демонстранты связаны с движением Extinction Rebellion, которое борется с изменением климата путём мирных протестов.

При этом в издании New York Times заявили о поддержке права группы на "выражение их точки зрения".

Ранее студенты Гонконга пригрозили вновь организовать протесты из-за закона об экстрадиции.

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