Беженцы из Идлиба получили две тонны гумпомощи от России

Беженцы из Идлибской зоны деэскалации, живущие в городе Карб-Эс-Сит провинции Риф-Дамаск, получили более двух тонн гумпомощи российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, рассказал представитель ЦПВС Максим Джембалаев.

— Принято решение об оказании гуманитарной помощи. Выдано более двух тонн продуктов, — пояснил он.

В городе Карб-Эс-Сит живут около 300 тысяч жителей, треть — это беженцы из Идлибской зоны деэскалации. Территория, где расположены их дома, пока остаётся захвачена боевиками. По словам одного из беженцев, Мохаммеда Суфая, его село чудом вырвалось из кольца террористов.

— Теперь ждём того дня, когда наконец сможем вернуться, — поделился он.

Четыре зоны деэскалации были созданы в САР в соответствии с договорённостью, которая была достигнута в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями РФ, Ирана и Турции. Территория трёх из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвёртая зона, находящаяся в провинции Идлиб и частях соседних провинций Хама, Латакия и Алеппо, всё ещё не контролируется властями Сирии, большая её часть захвачена "Джебхат ан-нусрой"*.

Для вывода жителей из зоны развёрнуто два пункта пропуска. В Хаме, Хомсе и Дейр-эз-Зоре для них подготовлено необходимое количество мест в районах временного размещения.

Вооружённый конфликт в Сирии длится с 2011 года. В конце 2017 года сообщалось о победе над ИГИЛ*. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление САР, а также возвращение беженцев в родные места.

* Организации запрещены в России решением Верховного суда