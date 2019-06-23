Беженцы из Идлиба получили две тонны гумпомощи от России

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Фото © Константин Мачульский / ТАСС (архив)

Беженцы из Идлибской зоны деэскалации, живущие в городе Карб-Эс-Сит провинции Риф-Дамаск, получили более двух тонн гумпомощи российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, рассказал представитель ЦПВС Максим Джембалаев.

Принято решение об оказании гуманитарной помощи. Выдано более двух тонн продуктов, — пояснил он.

В городе Карб-Эс-Сит живут около 300 тысяч жителей, треть — это беженцы из Идлибской зоны деэскалации. Территория, где расположены их дома, пока остаётся захвачена боевиками. По словам одного из беженцев, Мохаммеда Суфая, его село чудом вырвалось из кольца террористов.

Теперь ждём того дня, когда наконец сможем вернуться, — поделился он.

Четыре зоны деэскалации были созданы в САР в соответствии с договорённостью, которая была достигнута в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями РФ, Ирана и Турции. Территория трёх из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвёртая зона, находящаяся в провинции Идлиб и частях соседних провинций Хама, Латакия и Алеппо, всё ещё не контролируется властями Сирии, большая её часть захвачена "Джебхат ан-нусрой"*.

Для вывода жителей из зоны развёрнуто два пункта пропуска. В Хаме, Хомсе и Дейр-эз-Зоре для них подготовлено необходимое количество мест в районах временного размещения.

Вооружённый конфликт в Сирии длится с 2011 года. В конце 2017 года сообщалось о победе над ИГИЛ*. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление САР, а также возвращение беженцев в родные места.

* Организации запрещены в России решением Верховного суда

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