В Забайкалье пять человек погибли в ДТП на федеральной трассе

Двое из четырёх пострадавших оказались малолетними пассажирами шести и десяти лет.

В Забайкалье в результате ДТП на федеральной трассе погибло пять человек, ещё четверо пострадали, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе МВД по региону.

— Авария произошла около 22 часов 22 июня на федеральной трассе в Читинском районе, на Яблоновом хребте, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что водитель автомобиля Toyota Celsior выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Camry, в результате чего погибло пять человек, ещё четверо получили травмы, в том числе малолетние пассажиры Toyota Camry шести и десяти лет.

В ведомстве уточнили, что полиция проводит проверку, а также устанавливает все обстоятельства ДТП, после которых будет принято процессуальное решение.

Ранее Лайф сообщал о ДТП в Китае, где пьяный мужчина на внедорожнике сбил пешеходов.