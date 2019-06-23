Под Киевом сгорел дом, где снимали "Сватов"

В селе Горенка Киевской области произошёл крупный пожар в доме, где снимался популярный украинский сериал "Сваты" студии "Квартал 95", которой раньше руководил нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
— Пожарные говорят, половина сгорела, — говорится в сообщении.
О причинах пожара не сообщается. По предварительным данным, пострадавших нет.
Примечательно, что раньше этот дом уже горел, правда не по-настоящему. По сценарию в шестой серии 11-го сезона в доме произошёл пожар из-за того, что Валюха (Валентина Будько) — жена главного героя — купила плохой кондиционер.
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