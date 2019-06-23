Сенатор Берни Сандерс обвинил Трампа в обострении ситуации вокруг Ирана

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс выступил с обвинением в адрес президента США Дональда Трампа в эскалации напряжённости между Тегераном и Вашингтоном.

Говоря о политике администрации Трампа в отношении Ирана, Сандерс подчеркнул, что американский лидер "поджёг корзину с бумагой и теперь тушит её".

— Он помог устроить кризис, а потом он остановил атаки, — отметил он в беседе с CBS.

Ранее американский лидер заявил, что приказал не наносить удары по Ирану за десять минут до их начала. Также Трамп отметил, что нанесение ВС США авиаударов стало бы событием, "после которого пути назад не было бы".