Скончался бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

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Фото © Евгений Епанчинцев / ТАСС

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв скончался на 72-м году жизни. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, экс-градоначальник руководил правительством города почти 20 лет.

Как отмечается, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Информацию о кончине подтвердил врио главы городского округа "Город Чита".

Михалёв руководил Читой с 2005 года. В январе 2019 года покинул пост председателя городской думы "по личным обстоятельствам", оставшись депутатом одного из комитетов.

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