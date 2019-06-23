Тысячи немцев выйдут на акцию протеста к американской базе Рамштайн в Германии

Тысячи немцев, в том числе действующие депутаты бундестага и политики, выйдут на несанкционированную акцию протеста Stopp Ramstein 23–30 июня, которая уже пятый год подряд пройдёт возле базы Рамштайн в Германии, где базируются американские ВВС. Об этом сообщается на сайте, посвящённом протесту.

В этом году у активистов появилось сразу два тревожных повода для протестов. Во-первых, это возможная война с Ираном, успех американцев в которой зависит от авиабазы, ведь львиная доля вооружений для войск США доставляется в регион именно через неё. Здесь же находится штаб-квартира ВВС США в Европе. Во-вторых, это ситуация с Договором о РСМД, из-за которой в Европе вновь может быть размещено ядерное оружие.

— После прекращения действия Договора о РСМД есть большая вероятность, что если ядерное оружие может быть вновь размещено в Европе, то это будет Рамштайн. Развёртывание нового ядерного оружия в Европе должно быть предотвращено, — говорится в сообщении.

В течение недели активисты будут жить в полевом лагере возле базы, проводя различные мероприятия: международный конгресс, фестиваль мира, футбольный турнир и другие. Также участники акции намерены встать живой цепью вокруг базы, чтобы заблокировать её работу.