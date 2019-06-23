В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный алкоголь

На любой смартфон можно установить бесплатное приложение "Антиконтрафакт алко" и проверить легальность крепкого напитка, отмечают в ведомстве.

В Роспотребнадзоре рассказали, на что обращать внимание при выборе алкоголя. Советы опубликованы на сайте ведомства.

Во-первых, следует покупать алкогольные напитки только в стационарных торговых точках с лицензией, которая должна быть размещена в доступном для ознакомления месте. Не стоит приобретать алкоголь в павильонах, киосках, в Интернете и с рук.

— Реализация алкогольной продукции в торговой сети предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе, в связи с чем реализация обязательно происходит с использованием кассового аппарата, — говорится в сообщении.

На бутылке отечественного алкогольного напитка должна быть федеральная марка со штрихкодом, у импортного алкоголя — акцизная марка. Также сейчас на любой смартфон можно установить бесплатное приложение "Антиконтрафакт алко" и проверить легальность товара.

Не стоит покупать дешёвый алкоголь. Например, розничная цена на водку крепостью 40% должна быть не меньше 205 рублей за бутылку объёмом 0,5 л, за коньяк — 371 рубль.

Немаловажный момент — колпачок бутылки. Он должен плотно прилегать к стеклу и не прокручиваться.

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