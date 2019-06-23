Выпускной на Украине закончился массовой дракой

В конфликте участвовало 15 человек. Одному из выпускников разбили нос и голову. У его отца — ушибы и синяки.

В Великолепетихском районе Херсонской области школьный выпускной закончился побоищем. Сцепились и дети, и родители. Об этом сообщил "Типичный Херсон".

Школьный праздник отмечали в придорожном кафе между Таврийском и селом Малокаховка с двух часов дня до поздней ночи. Двое выпускников что-то не поделили с другими посетителями кафе. В итоге одни позвали на помощь друзей из Таврийска, к другим на подмогу прибежали родители. Через какое-то время около кафе дрались уже 15 человек.

В конфликте теперь разбирается полиция, заведено уголовное дело. Одному 17-летнему выпускнику и его отцу потребовалась медицинская помощь. Первому сломали нос и разбили голову. Родитель отделался синяками и ушибами.