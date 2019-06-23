Более 400 пилотов подали иск к Boeing на миллионы долларов

Лётчики заявили, что из-за приостановки эксплуатации лайнеров 737 MAX они несут материальные убытки.

Свыше 400 пилотов подали коллективный иск к компании Boeing на миллионы долларов из-за "беспрецедентного сокрытия" недостатков самолётов 737 MAX, сообщает австралийская телерадиокомпания ABC News.

Лётчики заявили, что из-за приостановки эксплуатации лайнеров этого типа они несут материальные убытки и испытывают психологический дискомфорт из-за отсутствия работы.

Как отмечается, иск подан неизвестным пилотом от лица более 400 человек — сотрудников одной авиакомпании. Он пожелал остаться неизвестным, так как боится "расправы со стороны Boeing и дискриминации клиентами корпорации".

В документах сказано, что Boeing "участвовала в беспрецедентном сокрытии известных конструктивных недостатков MAX, что ожидаемо привело к крушению двух самолётов и последующей приостановке полётов всех лайнеров MAX по всему миру".

Иск будет рассматриваться в суде в Чикаго. Первое слушание назначено на 21 октября 2019 года.

Напомним, осенью 2018 года у берегов Индонезии рухнул Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air. А в марте упал такой же самолёт авиакомпании Ethiopian Airlines. Полёты Boeing 737 MAX были приостановлены по всему миру. После двух катастроф в корпорации допустили возможность переименования лайнеров 737 MAX.