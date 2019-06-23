Премьер Канады кашлем "потроллил" Трампа — видео

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Видео © Twitter / J.R. McGrail

При этом ранее президент США выгнал из Овального кабинета помощника, когда тот раскашлялся.

В Сети появилось видео, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо кашлянул на встрече с президентом США Дональдом Трампом, хотя тот не может переносить кашляющих рядом с собой людей.

Инцидент на днях произошёл в Белом доме: Трюдо осторожно кашлянул в сторону, пока Трамп отвечал на вопросы журналистов, и посмотрел на реакцию американского лидера. Тот воздержался от комментариев. Зато в социальных сетях появилось множество высказываний на этот счёт.

— Посмотрите, как меняется Трамп, когда Трюдо кашляет. <...> По его лицу было видно отношение к произошедшему, отметили пользователи Сети.

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