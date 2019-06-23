Премьер Канады кашлем "потроллил" Трампа — видео

При этом ранее президент США выгнал из Овального кабинета помощника, когда тот раскашлялся.

В Сети появилось видео, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо кашлянул на встрече с президентом США Дональдом Трампом, хотя тот не может переносить кашляющих рядом с собой людей.

Justin Trudeau coughs and the look on Trump's face... pic.twitter.com/je8boVRWaJ — J.R. McGrail 📎 (@JRMcGrail) 20 июня 2019 г.

Инцидент на днях произошёл в Белом доме: Трюдо осторожно кашлянул в сторону, пока Трамп отвечал на вопросы журналистов, и посмотрел на реакцию американского лидера. Тот воздержался от комментариев. Зато в социальных сетях появилось множество высказываний на этот счёт.

— Посмотрите, как меняется Трамп, когда Трюдо кашляет. <...> По его лицу было видно отношение к произошедшему, — отметили пользователи Сети.